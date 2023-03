Kylian Mbappé a un objectif précis: «Michel Platini est la prochaine cible à abattre» (vidéo)

Passeur sur le premier but, Mbappé a marqué vendredi à la 21e minute, puis doublé la mise à la 88e. Ce doublé permet au nouveau capitaine de se classer au cinquième rang des buteurs français, à 24 ans et après 67 sélections seulement... Il dépasse Benzema, récent néo-retraité, et vise désormais la quatrième place de Michel Platini (41 buts). « Michel Platini est la prochaine cible à abattre », a-t-il précisé à 24 heures du match en Irlande.

Mbappé poursuit sa fantastique série, après son triplé en finale de la dernière Coupe du monde, perdue aux tirs au but contre l’Argentine (3-3, 4-2 tab). Buteur contre l’Australie (4-1) et auteur d’un doublé contre le Danemark (2-1) et la Pologne (3-1), Mbappé est sur une série de 20 buts sur ses 17 derniers matches sous le maillot bleu. Il a terminé meilleur buteur du Mondial au Qatar, avec huit réalisations.

Classement des meilleurs buteurs de l’histoire en équipe de France

1. Olivier Giroud: 53 buts (121 sélections, depuis 2011).

2. Thierry Henry: 51 buts (en 123 sélections, de 1997 à 2010).

3. Antoine Griezmann: 43 buts (118 sélections, depuis 2014).

4. Michel Platini: 41 buts (en 72 sélections, de 1976 à 1986).

5. Kylian Mbappé: 38 buts (67 sélections, depuis 2017)

6. Karim Benzema: 37 buts (en 97 sélections, depuis 2007).

7. David Trezeguet: 34 buts (en 71 sélections, de 1998 à 2008).

8. Zinédine Zidane: 31 buts (en 108 sélections, de 1994 à 2006).

9. Just Fontaine: 30 buts (en 21 sélections, de 1953 à 1960).