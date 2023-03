Georges-Louis Bouchez (MR), le président du «travail»

Son mot fétiche Aucun doute possible : avec 147 mentions, c’est le « travail » qui se démarque largement dans le discours du président du MR, Georges-Louis Bouchez. Les slogans bien rodés reviennent à longueur d’interview. Il faut « une réforme structurelle du marché du travail », « remettre le travail au cœur du système », « mieux récompenser le travail », ou « rendre le travail plus intéressant et l’assistanat beaucoup plus inintéressant ». Car au MR, « on est le vrai parti du travail » et « il n’y a pas d’avenir sans travail », quitte à remettre « au travail des malades de longue durée » et des prisonniers : « Le fruit de leur travail devrait permettre de prendre en charge une partie de leur enfermement. »