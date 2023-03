Le bien à la loupe, à Bruxelles: un appartement neuf face à l’Abbaye de la Cambre (photos)

Ce projet neuf, baptisé Metropolitan, est situé à Bruxelles, juste en face des Jardins de l’Abbaye de la Cambre. Ses 26 appartements vont du studio au duplex/penthouse de quatre chambres mais tous les logements partagent des caractéristiques communes, comme la présence de terrasses, des finitions de qualité et de bonnes performances énergétiques. Le projet prévoit en effet des pompes à chaleur, des panneaux solaires ou encore une citerne de récupération d’eau de pluie. Focus sur un appartement de deux chambres agrémenté de deux balcons et occupant une superficie de 134 m2.

Situation

L’appartement et son bâtiment sont implantés dans une avenue bruxelloise qui fait face aux Jardins de l’Abbaye de la Cambre. En plus de la vue sur le parc, les habitants bénéficient d’un accès rapide à cet espace de verdure, ainsi qu’au Bois de la Cambre situé un peu plus loin. L’appartement se trouve également dans le prolongement de l’Avenue Louise et est entouré de très nombreuses facilités (commerces, services, horeca, université…), accessibles en quelques minutes à pied. Le quartier est bien desservi par les transports en commun, avec notamment des arrêts de bus et de tram à moins de cinq minutes de marche et la gare d’Etterbeek à un peu plus d’un kilomètre.

Etat général

L’appartement s’intègre dans un immeuble neuf caractérisé par des finitions haut de gamme et des performances énergétiques élevées. Le projet prévoit notamment des châssis en aluminium triple vitrage, un système de chauffage au sol alimenté par pompe à chaleur air-eau, des panneaux solaires ou encore un système de ventilation double flux avec récupération de chaleur. Ces éléments devraient permettre à l’appartement d’atteindre un PEB A. Au niveau des finitions, le cahier des charges prévoit, entre autres, une porte d’entrée blindée, des parquets semi-massifs ou encore des sanitaires et cuisines super-équipés avec possibilité de personnalisations en supplément. L’immeuble sera équipé d’un ascenseur et l’accès sera sécurisé – notamment par un vidéo-parlophone. La livraison est prévue pour l’été 2025.

Disposition

Cet appartement se trouve au 2e étage et est traversant. Comme les autres logements de l’immeuble, il est doté de grandes baies vitrées. Le hall d’entrée donne sur un couloir principal qui dessert notamment un wc, une buanderie et un local technique. Il permet également d’accéder aux principaux espaces de l’appartement, à savoir le coin nuit et les pièces de jour. Ces dernières sont réunies au sein d’un séjour d’environ 48 m2 avec cuisine ouverte et accès à un balcon à l’avant de l’immeuble. Les deux chambres qui composent l’espace nuit sont quant à elles situées à l’arrière. Toutes deux partagent l’accès à un balcon et disposent d’une salle d’eau privative. Une des chambres est organisée en suite, avec la présence supplémentaire d’un dressing et d’un hall avec rangement. Les habitants de l’appartement ont accès au local vélo ainsi qu’à l’espace yoga et sauna de l’immeuble.

Prix

Le prix de vente de cet appartement de deux chambres est de 815.000 euros, hors frais, cave et garage. D’autres logements d’une à quatre chambres sont encore disponibles dans le même projet à partir de 485.000 euros hors frais. Les constructions sont soumises à 21 % de TVA alors que le terrain est vendu sous le régime des droits d’enregistrement (12,5 %).

Surface habitable : 134 m2

Chambres : 2

Salles d’eau : 2

WC : 2

Cave : oui (obligatoire en supplément)

Jardin : non, mais balcons

Etat : neuf

Garage : oui (en supplément)

PEB : A