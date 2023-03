Paul Magnette (PS), le gardien des «salaires»

Son mot fétiche Ça se joue dans un mouchoir de poche chez Paul Magnette. Le podium officiel voit triompher les mots « prix », « vie » (dopé par son livre La vie large) et sa ville de « Charleroi ». Mais en étant de bon compte (en additionnant l’utilisation du singulier et du pluriel), c’est le terme « salaire » qui décroche la palme d’or socialiste (89 occurrences en 33 interviews). Dès qu’il le peut, le président du PS rappelle avoir obtenu « une augmentation du salaire minimum pour la première fois depuis 12 ans », veut « négocier des hausses de salaire » et « améliorer le salaire net des travailleurs à bas et moyens revenus ». Il estime aussi que « personne ne peut gagner plus que quatre fois le salaire médian ».