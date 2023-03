Maxime Prévot (Les Engagés), le citoyen en «mouvement»

Son mot fétiche Ne dites plus « parti politique » mais « mouvement ». L’année 2022 a vu s’éteindre le CDH et fêter la naissance des Engagés, un « nouveau mouvement politique ». Et pour que ça s’imprègne dans les esprits, le bourgmestre de Namur l’a répété 76 fois dans la presse écrite. « Les citoyens ne croient plus dans les partis, et c’est d’ailleurs la raison principale pour laquelle j’ai souhaité, en créant le nouveau mouvement, remettre les compteurs à zéro dans la manière d’approcher les projets de société ».

Ses thématiques La communication du président centriste a principalement tourné autour du nouvel élan de son parti nouveau-né. L’autre thème d’actualité sur lequel il a tenté de s’imposer est la crise énergétique, en proposant notamment de plafonner les prix du gaz à 100 euros par MWh. D’où la présence des termes « prix », « euros », « crise », « énergétique » au sommet de son nuage de mots.