Festival Hopla!: «78 tours» et puis s’en va

De Laeken à Bruxelles-Villes en passant par Haren et Neder-Over-Heembeek, le festival Hopla déploie ses spectacles de cirque, accessibles gratuitement, dans différents quartiers de Bruxelles. Et fait la part belle aux compagnies belges.

Décidément, les arts du cirque ont beau batifoler dans les hauteurs, ça ne les empêche pas d’avoir le moral dans les chaussettes. Prenez La Meute qui propose, en 78 Tours, d’invoquer notre finitude - rien que ça ! – avec un objet typique du cirque traditionnel : la roue de la mort. « Nous souhaitons suggérer au public que vivre c’est risquer, et surmonter la mort à tout moment, » prévient la compagnie. Il s’agira, à travers une structure aérienne de 10 mètres de haut, pivotant vertigineusement sur elle-même, d’invoquer l’enfance, le risque, la peur, la mort, le chant polyphonique, du rock, des fleurs, une Santiague et la galaxie (selon les conditions météo). Attention, flirter avec ces considérations mortuaires ne signifie pas forcément broyer du noir : « Cette tension face à la mort libère une énergie qui oblige l’homme à créer, à douter et à inventer des stratégies pour survivre, poursuit l’équipe. Dans ses imperturbables cycles circulaires, 78 Tours