Dents cassées, hématome, commotion cérébrale…: Bryan sévèrement blessé après une bagarre générale en foot amateur (vidéo)

Le match entre Ronquières et le FC Péronnes a dégénéré ce week-end. Une bagarre générale a éclaté lors de cette rencontre de football amateur. Si bien que cette joute a dû être arrêtée après une heure de jeu. Pour Bryan, un jeune homme de 19 ans, le bilan est lourd : dents cassées, hématome, commotion cérébrale…

« Au début, c’était lui et moi, on était face à face. Il a commencé à me frapper. Je me suis défendu. Ils sont ensuite tous arrivés derrière moi, c’était la bagarre générale », décrit le joueur de football, évoquant donc comment un « duel » a tourné en violence collective.