Sub Terra: fascinant parcours entre l’au-delà et le souterrain

À la Maison des Arts de Schaerbeek, Sub Terra invite à voyager dans les mondes souterrains, entre archéologie et rites funéraires.

En poussant la porte de la Maison des Arts de Schaerbeek, le visiteur est accueilli par un visage émacié, teinté d’ocre et de bleu, au regard étrangement vide. Comme ébahi par l’arrivée du public. Ce qui peut apparaître comme un masque est en fait un crâne du Vanuatu photographié par Hans-Georg Merkel. L’homme à qui il appartient a été décapité après sa mort. Son crâne, surmodelé à l’aide de terre glaise et d’huiles végétales, est alors devenu symbole d’un état intermédiaire ente le monde des vivants et celui des ancêtres. Une entrée en matière idéale pour l’exposition Sub Terra mise sur pied par Lola Meotti qui entend nous faire voyager dans les mondes souterrains. Au sens propre (archéologie, géologie, botanique…) ou figuré avec plusieurs propositions liées à la mort et aux rites qui l’entourent.