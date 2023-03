Union européenne: fin confirmée des moteurs thermiques en 2035

Les moteurs thermiques seront bel et bien bannis des voitures neuves, dès 2035, sur le territoire européen. L’affaire semblait entendue, le texte législatif ayant passé toutes les étapes institutionnelles, en ce compris le vote final au Parlement à la mi-février. Ne manquait que le paraphe du Conseil, qu’au dernier moment l’Allemagne a bloqué.

En cause : le lobby de certains constructeurs automobiles allemands (Porsche en tête), qui plaident la cause (et les intérêts) des carburants dits de synthèse. Produits à partir de CO2 et d’hydrogène, ils sont encore très rares, énergivores, polluants, chers à produire, estiment les experts. Ne leur en déplaise, les libéraux allemands, emmenés par le ministre des Transports, Volker Wissing, y voient une piste d’avenir… ou de sauvetage électoral – le FDP est en capilotade dans les urnes et voit dans la défense des fleurons automobiles allemands un créneau potentiellement porteur. D’où la volte-face allemande, plus qu’inhabituelle à ce stade d’un processus législatif, et l’irritation, à peine voilée d’autres Etats membres, France en tête.