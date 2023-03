Arts vivants: comment les budgets vont être redistribués

Alors qu’explosent les demandes de subventions en arts de la scène (Le Soir du 14 mars), l’angoisse étreint tous les opérateurs du secteur. Il n’y aura pas suffisamment de budget disponible pour assouvir tous les rêves, c’est acquis. La demande pour les contrats et contrats-programme de 2024-2028 est bien de l’ordre de 129,2 millions d’euros pour les seuls arts vivants (chorégraphie, art du cirque et forain, jeune public, théâtre adulte, conte, théâtre action, improvisation, humour, sans oublier l’interdisciplinaire). Or le budget effectivement disponible oscillera entre 78,7 et 81,5 millions d’euros. Ces chiffres ont été confirmés la semaine dernière par le cabinet de la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) à la chambre de concertation des arts vivants. Nous ne connaissons pas le montant des demandes pour les musiques, mais le budget disponible oscillera entre 48,2 et 49,7 millions d’euros.