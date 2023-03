ChatGPT et les autres intelligences artificielles offrent «de sombres perspectives», avertit Europol

La capacité du chatbot à imiter les styles de discours l’a rendu particulièrement efficace pour créer des mails de « phishing » (hameçonnage), et sa capacité à produire rapidement un texte le rend « idéal à des fins de propagande et de désinformation », avertit Europol.

Le nouveau « Laboratoire d’innovation » d’Europol a examiné l’utilisation des chatbots dans son ensemble mais s’est concentré sur ChatGPT, car il s’agit du plus médiatisé et du plus utilisé.

Créé par la startup américaine OpenAI, ChatGPT est apparu en novembre et a rapidement été pris d’assaut par des utilisateurs émerveillés par sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code, et même à réussir des examens.

L’IA en est encore à ses débuts et ses capacités devraient « s’améliorer encore avec le temps », a ajouté l’agence. « Il est de la plus haute importance que la sensibilisation soit accrue à ce sujet, afin de garantir que toute faille potentielle soit découverte et comblée le plus rapidement possible ».