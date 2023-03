Lukas Nmecha revient sur son passage à Anderlecht: «J’aimerais retravailler un jour avec Vincent Kompany»

Le 6 juin 2021, dans la chaleur de la capitale slovène Ljubljana, Lukas Nmecha connaissait l’apothéose en décrochant le titre de champion d’Europe U21 avec l’Allemagne, dans la foulée d’une saison pleine avec Anderlecht. Cerise sur le gâteau, il s’était offert l’unique but de la finale contre le Portugal ponctuant une phase finale (disputée en deux temps à cause du Covid) avec le titre de meilleur buteur de tournoi (4 buts, un tir au but transformé en quart de finale contre le Danemark, un assist en demi-finale contre les Pays-Bas, sans oublier 7 buts en éliminatoires). « Ce titre a-t-il changé les avis à mon sujet en Allemagne ? C’est dû à ce tournoi et à mes prestations avec Anderlecht. Compte tenu de mon parcours jusque-là, je n’étais pas très connu. Au Sporting, j’ai pu jouer tous les matches et le déroulement du tournoi a joué un rôle majeur », sourit-il à l’autre bout de l’écran dans les bureaux du VFL Wolfsbourg. « Le sélectionneur Stefan Kuntz a été important pour ma réussite : même quand je ne jouais en Championship, il prenait de mes nouvelles, me redonnait le moral… »