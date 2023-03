Immobilier neuf: voici les communes les plus chères et les moins chères de Wallonie (infographies)

Le Brabant wallon a la cote. Voici ce que confirment les données fournies par Realo & Matexi.

C’est dans cette province que se trouvent les cinq communes où le prix des appartements neufs est le plus élevé et quatre des cinq communes où le prix des maisons neuves est le plus cher.

A l’inverse, les communes où les appartements neufs sont les moins chers, en Wallonie et en Belgique, sont situées dans le Hainaut et en province de Liège.