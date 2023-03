RDC: pour partir à l’assaut des prochaines élections, Tshisekedi convoque trois chevaux de retour

Le président a recruté des personnalités controversées, mais auxquelles on prête toujours un large ancrage régional en dépit de leurs déboires et de leurs malversations passés.

A huit mois des élections, le président Tshisekedi affiche la couleur : le scrutin ne sera pas reporté, ni à cause de la guerre à l’Est ni à cause de lacunes dans l’enregistrement des électeurs et il entend bien le remporter haut la main. Une victoire électorale renforcerait la légitimité d’un pouvoir né de ce qu’Emmanuel Macron a appelé un « compromis à l’africaine » mais qui avait tout de même permis une passation pacifique entre Joseph Kabila et son successeur, jugé mal élu mais finalement accepté par une population soulagée.