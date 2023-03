Trains: Navetteurs.be s’oppose à la fermeture de points d’arrêt

La parution dans Le Soir de vendredi de l’étude, par la SNCB, de la fermeture potentielle d’une vingtaine de trains supplémentaires en heure de pointe et de points d’arrêts sur le réseau ferré belge a fait réagir l’association de défense des utilisateurs du train, Navetteurs.be : « Il ne faut pas être sorcier pour comprendre que les suppressions de points d’arrêt se feraient principalement dans les zones rurales, moins densément peuplées », avance Gery Baele, porte-parole de Navetteurs.be. « Ces zones sont également celles où l’on trouve le moins d’alternatives au train et où l’utilisation de la voiture deviendra indispensable pour les navetteurs et voyageurs concernés. Non contente d’avoir imposé une augmentation tarifaire record il y a quelques semaines, à une période où les parcours en train ont été rarement si peu fiables, voilà que la SNCB voudrait désormais priver des centaines, voire des milliers de navetteurs de leur moyen de transport quotidien ».