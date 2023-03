Ecosse: Humza Yousaf, nouveau chef du SNP, dans les pas difficiles de Nicola Sturgeon

Après une compétition serrée, c’est Humza Yousaf, 37 ans, qui a pris la tête du SNP, le parti national écossais. Petit-fils de migrants originaires du Pakistan, le nouveau chef du parti pro-indépendance est né et a grandi dans la ville de Glasgow, le fief de Nicola Sturgeon, qu’il vient de remplacer.

Comme profil, on peut difficilement faire plus « insider ». Entré au SNP dans sa jeunesse, il a travaillé comme assistant parlementaire d’Alex Salmon, ex-chef du parti et Premier ministre écossais, puis de Nicola Sturgeon elle-même. Il a été le plus jeune député écossais lors de sa première élection en 2011, à l’âge de 26 ans. Il a occupé plusieurs postes ministériels au sein du gouvernement local depuis plus de dix ans.