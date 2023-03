Koen Casteels heureux de pouvoir jouer en Allemagne avec les Diables rouges: «C’est ma deuxième maison»

Thibaut Courtois ne disputera pas la rencontre amicale des Diables rouges contre l’Allemagne mardi à Cologne. Le gardien du Real Madrid souffre d’une douleur légère aux adducteurs et est rentré dans son club du Real Madrid, avait communiqué l’Union belge de football, dimanche.

Koen Casteels, promu Nº2 dans la hiérarchie des gardiens depuis la retraite internationale de Simon Mignolet, va prendre place dans le but contre l’Allemagne, mardi. « On me connaît ici, c’est même ma deuxième maison. Il faut dire que j’y joue depuis 12 ans. Je dois beaucoup à ce pays dans ma carrière. J’ai appris la discipline qui n’était pas aussi ancrée en moi à mes débuts », a lancé le keeper en conférence de presse, ce lundi en fin d’après-midi. « Pour le reste, je n’ai pas encore évoqué ce sujet avec le sélectionneur. Il ne m’a pas affirmé que j’étais Nº2 ».

Au sujet de Mignolet, Casteels a d’ailleurs eu un discours pour le moins sympathique. « Simon a fait une belle carrière en équipe nationale. Ce n’est pas comme si j’étais heureux qu’il quitte l’équipe nationale. De toute manière, quoi qu’il arrive, je préfère toujours forcer ma chance plutôt que de me concentrer sur des blessures, des forfaits ou les fins de carrière. Quant à Courtois et moi, nous sommes de vieux camarades ».