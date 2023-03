Une nouvelle étape dans le retour ou non des sportifs russes et biélorusses

Ecartés, à de rares exceptions, du théâtre sportif mondial depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le 24 février 2022, reverra-t-on bientôt des athlètes russes et biélorusses sur les terrains internationaux ? Alors que dans la plupart des disciplines, la course à la qualification pour les Jeux de Paris a déjà commencé, la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) va se pencher sur la question ce mardi.

Se basant sur la charte olympique qui indique que les athlètes ne peuvent pas être victimes de discrimination, Thomas Bach, le président du CIO, souhaiterait explorer une voie bien cadrée où ils seraient réadmis mais en tant que sportifs neutres, c’est-à-dire sans drapeau, sans hymnes nationaux en cas de victoires et sans couleurs nationales sur les équipements. Des lignes directrices qui devront être validées ou non par les fédérations internationales. On sait déjà qu’elles ont été approuvées par celle d’escrime mais refusées par celle d’athlétisme.