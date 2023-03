La police lance deux avis de recherche après des disparitions inquiétantes (photos)

La police a lancé sur son site internet deux avis de recherche suite à des disparitions inquiétantes.

Iliane Punnewaert

Le premier avis de recherche concerne une dame âgée de 85 ans. « Entre le mardi 21 mars 2023 à 15h30 et le vendredi 24 mars 2023 à 17h15, Iliane Punnewaert a quitté à pied son domicile situé Kapelstraat à Bredene. Depuis lors, elle ne s’est plus manifestée » précise la police sur son site internet. « Iliane mesure 1m65, est de corpulence normale et a les cheveux gris-blanc courts. Au moment de sa disparition, il se pourrait qu’elle soit porteuse d’une longue veste beige et d’une jupe. Elle s’habillerait souvent en beige ou en blanc.Elle marche assez difficilement et a souvent besoin d’une canne ».

Raphael Weidner

Le deuxième avis de recherche concerne un quarantenaire. « Entre le mardi 21 mars 2023 à 20h00 et le jeudi 23 mars 2023 à 10h34, Raphaël Weidner, un homme âgé de 44 ans, a quitté à pied son domicile situé rue des Quatre Vents à Amay. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Raphaël mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a les yeux bruns, les cheveux gris (poivre et sel) coupés court et pourrait être mal rasé. Au moment de sa disparition, il pourrait porter un pantalon noir en jeans ».