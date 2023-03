Podcast - La "com" des présidents de parti: qui s’exprime le plus souvent?

Qui est le ou la présidente de parti qui s’edxprime le plus souvent dans les médias ? A l’inverse, quels sont les médias qui donnent le plus de place aux chefs des formations politiques ? Que peut on découvrir quand on se plonge dans le contenu de ces interviews ? Le Soir a compilé les sorties médiatiques des présidents et présidentes pendant 14 mois. Le résultat, c’est un dossier publié en deux jours ces lundi et mardi matin. Un dossier auquel ont participé Stéphane Vande Velde, Bernard Demonty, Xavier Counasse, Guillaume Derclaye, Alain Jenotte, Lorraine Kihl, Joël Matriche et Alix Mayence. On ne pouvait pas tous les réunir en studio, on a donc assis face au micro les deux chefs de service, Xavier Counasse pour les enquêtes et Bernard Demonty pour la politique.

