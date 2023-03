Immobilier neuf: voici les communes les plus chères et les plus abordables de Flandre (infographies)

Knokke-Heist et Kraainem sont les deux communes où l’immobilier neuf est le plus cher en Flandre. La première est la plus onéreuse concernant les appartements et la seconde concernant les maisons.

Voici ce que révèlent les données fournies par Realo & Matexi.

Quatre des cinq communes les plus abordables de Flandre concernant les appartements neufs sont situées dans le Limbourg.