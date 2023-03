Enseignement: les syndicats ne veulent plus être otages du Pacte d’excellence

Coup de tonnerre dans les travaux du Pacte pour un enseignement d’excellence. Après le Setca et Appel, deux autres syndicats passent à l’action et mettent fin à leur participation au Comité de concertation du Pacte. Malgré les modifications apportées par la ministre de l’Education, Caroline Désir (PS), le texte sur l’évaluation des enseignants ne rencontre toujours pas les faveurs des organisations syndicales.« Le 6 février, nous annoncions quitter le comité de concertation du Pacte si le texte n’était pas modifié en profondeur », avancent, cette fois, la SLFP et la CGSP en front commun. « Si quelques demandes ont depuis été entendues, force est malheureusement de constater que ce texte reste inacceptable pour nos affiliés dans sa dernière version. »

