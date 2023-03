Koen Casteels: «Je suis davantage mis en valeur en Allemagne qu’en Belgique»

En l’absence de Thibaut Courtois déjà rentré à Madrid, celui qui est désormais le deuxième gardien chez les Diables rouges jouera contre l’Allemagne mardi soir. Un adversaire ayant forcément une résonance particulière pour le portier de 30 ans lui qui évolue en Bundesliga depuis 2011 et a porté les couleurs de Hoffenheim, du Werder Brême et actuellement de Wolfsburg. Une équipe avec laquelle il passera un cap symbolique ce samedi contre Augsbourg : Casteels disputera son 250e match de Bundesliga. Un record pour un joueur belge qu’il ne cesse de faire grimper chaque semaine. « Je dois beaucoup à ce pays pour ma carrière », indique Casteels. « Je suis davantage mis en valeur ici qu’en Belgique. Au final, c’est normal étant donné que je joue en Allemagne depuis des années et que la Bundesliga est moins suivie que d’autres championnats en Belgique. »