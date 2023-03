Procèscocaïne sous haute sécurité à Liège

Déviations, interdiction de stationner alentours, passerelle fermée aux piétons et policiers en nombre : de gros moyens sont déployés pour sécuriser le procès de 37 membre présumés d’un trafic international de stupéfiants, qui a débuté ce lundi à Liège. Le dossier, surnommé « Pharmaceutica », avait démarré à Verviers et il avait mené à une vague de perquisitions le 18 octobre 2021 en région liégeoise, verviétoise et dans les Ardennes. Trois années d’enquête, basée notamment sur le décryptage des communications via l’application Sky ECC, ont été nécessaires pour mettre à jour les rouages de l’organisation.