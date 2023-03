Météo: l’IRM lance une alerte jaune

Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel se dégagera progressivement sur toutes les régions. Le temps sera sec avec un ciel serein et un léger risque de formation de brouillard (givrant), surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. En Haute Belgique, des plaques de glace pourront éventuellement se former sur les portions de routes restées humides à cause des dernières précipitations. L’IRM a émis une alerte jaune au verglas pour les provinces de Liège, Luxembourg et Namur, entre lundi 22h00 et mardi 8h00.

Mardi à l’aube, les gelées seront presque généralisées. L’extrême ouest profitera déjà de températures un peu plus clémentes après l’arrivée de champs nuageux et avec un vent plus marqué. Le soleil sera par contre encore de la partie sur les autres régions les premières heures. Ensuite, une large couverture nuageuse envahira notre ciel depuis l’ouest. Les maxima varieront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés en Campine, sous un vent modéré de secteur sud.

Les températures remonteront mercredi et jeudi, tournant autour des 15 degrés.