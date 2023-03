Israël: le recul de Netanyahou ne comble pas les divisions

Remonter la manifestation anti-réforme d’un bout à l’autre s’apparente à traverser un stade en pleine ébullition. La foule est dense, enthousiaste, coiffée d’innombrables drapeaux israéliens, et fait résonner, à chaque pause dans les discours qui se succèdent sur la scène principale, slogans, sifflets, sirènes, cornes de brume, tambours, poêles, casseroles. On chante l’hymne national israélien. On progresse de mètre en mètre dans la large avenue qui longe le quartier des ministères, dans la partie ouest de Jérusalem. Partout, en autocollants, en fanions, sur les t-shirts, sont affichés « I love bagatz », le nom de la Cour suprême en hébreu. Rarement a-t-on vu autant de manifestants rassemblés dans les rues de cette ville – près de 100.000. Ils arrivent de tout le pays pour réclamer l’arrêt du projet de réforme judiciaire, qui doit considérablement limiter les compétences de la Cour suprême, rare organe de contre-pouvoir dans un pays sans constitution écrite, et où le législatif est inféodé à l’exécutif.