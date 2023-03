Guillaume Collard, CEO: «La stratégie de RTL est une stratégie de contenus locaux»

Fini de naviguer sous bannière luxembourgeoise. C’est, depuis jeudi, comme éditeur de services de la Communauté française qu’opère désormais RTL, comme annoncé par la ministre des Médias, Bénédicte Linard, et le CEO de l’entreprise, Guillaume Collard. Hasard du calendrier : RTL Belgium avait choisi ce lundi pour dévoiler sa nouvelle identité de marque, autour du slogan « On est là ! ». Là, en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais surtout « là » où ça se passe, « là » à l’écoute de ses publics. Là, avec des chaînes de télé et de radio et une offre digitale qui adoptent un logo commun et une même identité.

Dans quelle mesure l’arrivée de RTL en Belgique entre-t-elle dans la suite logique du rachat par DPG et Rossel ?