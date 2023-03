Financement des colonies israéliennes: une enquête contre Dexia en Belgique

L’argent est le nerf de la guerre. Y compris pour les colonies israéliennes installées illégalement en Cisjordanie. La justice belge enquête sur les activités d’une banque belge dans les implantations israéliennes. Une plainte pour crimes de guerre et blanchiment a été déposée en février 2017 contre la holding Dexia S.A. et contre X au nom de cinq Palestiniens. Mais l’enquête, démarrée il y a six ans déjà, piétine.