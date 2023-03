François De Smet (Défi), le défenseur des «francophones»

Son mot fétiche On ne se refait pas. Quand François De Smet prend la parole (ou quand on la lui donne), c’est souvent pour défendre les francophones. « Nous avons besoin de francophones beaucoup plus unis » ; « on défendra toujours les intérêts des francophones là où ils sont en danger » ; « en 2024, les francophones doivent parler d’une refédéralisation majeure ». Au travers des 17 interviews, le mot « francophones » revient 52 fois.