Anderlecht: bientôt des nouveaux logements sociaux

La première pierre de cinq bâtiments qui compteront 120 logements sociaux a été posée à Anderlecht. Situés dans la rue des Trèfles, ils contribueront, d’une certaine manière, à répondre à la demande croissante de logements abordables à Bruxelles.

Le projet, soutenu et suivi par les autorités publiques régionales et communales, est le résultat d’un partenariat entre le public et le privé. Le promoteur est Bluestone Invest et la construction a été confiée à Thomas & Piron Bâtiment. Le chantier devrait être finalisé en février 2025.

À lire aussi Camille Bousez (Thomas & Piron Bâtiment): «La durabilité de la construction est le défi d’aujourd’hui et de demain»

Une fois construits, les bâtiments seront acquis par le Foyer Anderlechtois via la SLRB (Société de logement de la Région bruxelloise).