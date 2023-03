Israël: que faut-il de plus?

Occupation brutale, colonisation illégale et tendance illibérale. Les alliés d’Israël, et les pays européens en premier lieu, doivent condamner les dérives du gouvernement israélien. Avec les manifestations historiques, il y a certainement un momentum à saisir.

Le Netanyahou d’aujourd’hui est-il différent de celui d’hier ? Après plus de 15 ans au sommet du pouvoir, le Premier ministre israélien est toujours le même animal politique opportuniste, prêt à toutes les compromissions pour avoir gain de cause. Aujourd’hui, il décide de sacrifier la démocratie israélienne sur l’autel du pouvoir et de sa peur de la justice, qui le poursuit pour corruption.

Netanyahou pousse une réforme judiciaire controversée, qui réduirait à peau de chagrin le contre-pouvoir d’une Cour suprême. Au passage, il suscite une levée de boucliers historique dans le pays. Des centaines de milliers d’Israéliens sont dans les rues de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa depuis des semaines. Mais aussi une armée qui sort de son silence, au point de susciter le limogeage séance tenante du ministre de la Défense qui s’élève contre les projets de son chef de gouvernement.