Le chasseur qui a retrouvé le corps de Jürgen Conings va répondre de certains de ses actes devant la justice

Le chasseur qui a abattu le soldat fugitif Jürgen Conings il y a deux ans dans le Dilserbos, à Dilsen-Stokkem, doit répondre devant le tribunal correctionnel le 6 novembre prochain d’infractions à la législation sur les armes à feu, de la vente de séquences vidéo qu’il avait prises lorsqu’il avait trouvé le fugitif Jürgen Conings ainsi que d’un cas d’agression routière, entre autres. C’est ce que rapportent mardi nos confrères de Het Belang van Limburg et Het Nieuwsblad.

Si le cas d’agression routière n’a rien à voir avec l’affaire Jürgen Conings, la seconde affaire, relative à la violation de la vie privée et du droit à l’image, l’est. Le 20 juin 2021, le chasseur a trouvé le cadavre de Conings, le soldat professionnel de Dilsen-Stokkem qui était la personne la plus recherchée du pays depuis plus d’un mois, après avoir volé des armes dans la caserne de Leopoldsburg le 17 mai 2021 et menacé de commettre un attentat.

À lire aussi Le récit de trente-cinq jours de traque pour découvrir par hasard en forêt le corps de Jürgen Conings

Le chasseur a pris des photos du corps méconnaissable de Jürgen Conings ainsi que de son emplacement, qui ont été publiées un peu plus tard sur le site web du journal allemand Bild. Le parquet du Limbourg a ensuite ouvert une enquête pénale.