Précipatations, conditions glissantes... les prévisions météo région par région

Ce mardi à l’aube, les gelées seront quasi généralisées, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique. L’IRM lançait une alerte jaune au verglas pour les provinces de Liège, Luxembourg et Namur, entre lundi 22h00 et mardi 8h00.

Cette nuit, des précipitations intermittentes s’étendront à toutes les régions et pourront temporairement adopter un caractère hivernal sur le relief. Les minima se situeront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer.

De faibles pluies seront déjà possibles en cours d’après-midi dans l’ouest. Les maxima varieront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 ou 10 degrés ailleurs.

Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux et quelques faibles pluies seront à craindre, surtout dans l’ouest et dans le sud. En fin d’après-midi, quelques timides éclaircies feront leur apparition. Il fera également plus doux avec des maxima de 12 à 16 degrés.