Pas de Legoland à Charleroi: «De nouveaux projets vont émerger», prévient Thomas Dermine

Il précise : « On était assez loin dans le projet. (…) La constante est qu’il faut toujours se relever. Sur ce site, il y a des opportunités et des nouveaux projets vont émerger. »

Un échec personnel pour Thomas Dermine qui a été à la tête de la cellule Catch, chargée de développer Charleroi économiquement et notamment de trouver un successeur à Caterpillar ? « Il y a une remise en question. Quand on est en politique, on vit les projets à fond. (…) On va orienter la stratégie et on va avoir un avenir positif », admet-il.