Shania Twain: «Cela fait du bien de pouvoir jurer sur certains sujets»

Elle était la reine de la country pop et rock. Dans les années 90, impossible d’échapper au phénomène Shania Twain. La chanteuse canadienne de 57 ans a vendu plus de 100 millions d’albums : You’re still the one, Man ! I feel like a woman !, That don‘t impress me much, I‘m gonna getcha good, autant de tubes internationaux qui mêlent country, rock, pop, musique du monde et qui ont permis à la chanteuse de remporter cinq Grammy Awards. Prise sous contrat par le manager de Bruce Springsteen, Jon Landau, elle a joué dans les plus grands stades et a même fait la couverture de Time Magazine.