Twitter: du changement pour les abonnés non payants

Twitter va limiter la visibilité des abonnés non payants. Ceux-ci ne pourront plus apparaître dans la liste de suggestions « pour vous », a annoncé mardi le propriétaire Elon Musk via la plate-forme.

Selon le milliardaire, limiter la liste aux utilisateurs payants est la « seule manière réaliste » de contenir les « hordes de robots d’intelligence artificielle ». Depuis la reprise du réseau social en octobre, Elon Musk a plusieurs fois fait référence à la lutte contre les « bots » pour justifier de nouvelles mesures, sans pour autant démontrer que ceux-ci constituaient un réel problème pour Twitter.

Cette dernière annonce semble avant tout destinée à générer davantage d’abonnements payants. Ceux qui souscrivent à l’option « Twitter Blue » – pour 8 euros par mois – bénéficient déjà d’un meilleur référencement parmi les résultats de recherche, les mentions et les réponses.