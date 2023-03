«Donjons et dragons»: l’honneur des voleurs

De Jonathan Goldstein et John Francis Daley, avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, 134 mn.

Edgin le ménestrel (Chris Pine) et Holga la barbare (Michelle Rodriguez) se sont évadés ! Emprisonnés après un cambriolage raté, ils découvrent que Forge (Hugh Grant), leur ancien complice, s’est emparé de l’objet qu’ils convoitaient alors, un talisman grâce auquel Edgin aurait pu ressusciter son épouse. Et le même Forge héberge désormais la fille d’Edgin, dans la cité dont il est devenu le seigneur ! Pour récupérer l’objet et l’enfant, il va falloir constituer une équipe et ruser, voire faire appel à un peu de magie…