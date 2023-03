Bonne nouvelle pour Vincent Kompany, Carl Hoefkens, Ed Still, Karel Geraerts, Mbaye Leye, ou encore Bertrand Crasson: ils ont reçu leur licence UEFA Pro

Ce lundi, la Fédération belge de football a publié une nouvelle qui devrait faire plaisir aux nombreux fans de Vincent Kompany. En compagnie d’une vingtaine d’autres entraîneurs, le coach de Burnley a reçu sa licence UEFA Pro, le plus haut diplôme possible. Après avoir commencé sa formation alors qu’il était encore en Belgique, le Bruxellois a pu la terminer grâce à des vidéoconférences et des cours en ligne.

Cela dit, l’ancien du Sporting d’Anderlecht n’était pas le seul nom connu dans la liste dans nouveaux entraîneurs diplômés. On peut notamment citer Edward Still, Carl Hoefkens, Karel Geraerts, Mbaye Leye, Rik De Mil, Jan Wuytens, ou encore Bertrand Crasson.