L’Union réagit à la mise à l’écart de Lapoussin avec Madagascar: «On attend l’explication du joueur»

L’Union a appris la nouvelle et, contactée par nos soins, a réagi : « On ne sait pas encore exactement ce qu’il s’est passé », a déclaré le directeur général Philippe Bormans. « On a juste eu la nouvelle. Pour l’heure, on n’a pas eu d’info, simplement le message qu’il a été renvoyé. On attend désormais l’explication du joueur. Mais on va aussi écouter la fédération de Madagascar pour savoir pourquoi elle a pris cette décision. »

En décembre dernier, Loïc Lapoussin avait déjà défrayé la chronique en se faisant arrêter par la police lors d’un contrôle d’alcoolémie. À l’époque, le club avait réagi fermement en le suspendant notamment une rencontre (face à Ostende fin décembre). « Mais avant de prendre position, il faut d’abord écouter l’histoire et savoir ce qu’il s’est passé. »