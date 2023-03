Exposition Romy Schneider au Palace à Bruxelles

Icône éternelle du cinéma français, Romy Schneider s’installe au cinéma Palace jusqu’au 25 juin pour une belle exposition, reprise et adaptée de celle de la Cinémathèque française qui s'est tenue à Paris de mars à juillet 2022. L’exposition se déploie sur plus de 500m2, sur deux niveaux du Palace (l’Atrium et la Salle carrelée ainsi que le Foyer Hamesse). D’extraits de film en objets personnels, de textes en interviews et documents de tournage, voici une jolie manière de revenir au plus près de cette actrice solaire, moderne, sensuelle, libre et proche. Construite de manière chronologique et thématique, l’exposition montre le parcours atypique de l’actrice : son enfance et ses débuts en Autriche, sa fuite vers la France, sa rencontre avec les grands réalisateurs (Visconti,Welles, Clouzot, Preminger ...), sa collaboration durable avec Claude Sautet, son influence et son implication grandissantes sur le choix de ses rôles. Quarante ans après sa disparition, Romy Schneider (23 septembre 1938 – 29 mai 1982) est toujours aussi aimée et populaire.