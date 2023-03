«Rose» unanti-dépresseur

De Niels Arden Oplev, avec Sofie Gråbøl, Lene Maria Christensen, Anders W. Berthelsen, 106 mn.

Automne 1997, au Danemark. Inger, la cinquantaine, embarque avec sa jeune soeur et son beau-frère dans un car touristique à destination de Paris, Giverny, les plages du débarquement en Normandie. Dès le départ, alors que chacun se présente, Inger annonce au groupe ses problèmes de santé mentale, ce qui induit de la discrimination chez certains. Christian, 12 ans, est curieux de cette femme qui parle sans filtre et dont la schizophrénie déroute son père. En se liant d’amitié avec elle, il découvre qu’elle est à Paris pour retrouver l’amoureux de ses 17 ans qui lui a brisé le coeur et fait vriller l’esprit...