«Titina» Les années héroïques

De Kajsa Næss, avec (les voix en v.o. de) Anne Marit Jacobsen, Jan Gunnar Røise, Kåre Conradi, 90 mn.

Le Pôle Nord a beau ne plus être une Terra Incognita depuis un bon bout de temps, plus entièrement en tout cas, l’endroit titille encore et toujours l’imagination des raconteurs d’histoires. Celle-ci nous embarque dans le passé, à l’époque où l’explorateur norvégien Roald Amundsen grimpe à bord d’un dirigeable, le Norge, lequel dirigeable met le cap sur... le Nord. Nous sommes alors en 1926. L’engin commandé à cet effet est de conception italienne, né sur la table à dessin d’un ingénieur aéronautique dont le nom va aussi entrer dans l’Histoire : Umberto Nobile. Amateur de jazz, (co)concepteur du premier avion italien en métal, proche du parti communiste après la Deuxième guerre, l’homme est décédé à Rome le 30 juillet 1978 à l’âge de 93 ans.