Delhaize: vers un nouveau blocage entre direction et syndicats

C’était à craindre : ce mardi matin au siège de l’entreprise à Zellik, direction et syndicats de Delhaize ne semblent pas trouver de terrain d’entente lors du troisième et dernier conseil d’entreprise extraordinaire d’information à l’agenda. Cette réunion en cours depuis 9h30, tout comme celle du 14 et du 21 mars, a été programmée suite à l’annonce de la direction, le 7 mars, de confier l’ensemble de son parc de supermarchés intégrés (il y en a 128), y compris ses 9.200 salariés, à des indépendants franchisés.

« C’est bloqué. La direction n’écoute qu’elle-même, » indique au Soir Manuel Gonzalez, permanent CNE pour Delhaize et présent au conseil d’entreprise, tandis que sa collègue Myriam Djegham, secrétaire nationale commerce CNE complète : « Il n’y a aucun dialogue. La direction campe sur son projet de franchise. Elle répète que son choix vise la croissance. Pour nous, ce choix vise la croissance des dividendes au détriment de l’emploi de qualité ».