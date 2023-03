Budget fédéral: le kern a repris ses travaux ce mercredi midi

Le chiffre d’économies équivalentes à 0,3% Produit Intérieur Brut (PIB) circule, soit celui avancé par la Banque nationale pour éviter une situation européenne à risque en 2024. Cela représenterait entre 1,7 et 1,8 milliard d’euros. Ce montant n’a pas été confirmé. «L’objectif de l’effort supplémentaire n’est toujours pas fixé», ajoutait même une source proche des négociateurs mercredi.

Le gouvernement doit tenir compte d’un certain nombre de dépenses supplémentaires, telles que l’accueil des demandeurs d’asile ou l’intensification de la lutte contre la criminalité liée au trafic de drogue. Dans le même temps, le Premier ministre voudrait profiter de prévisions de déficit moins fortes que prévu pour faire des économies.

Tant la demande d’économies que la façon d’y arriver passe mal à gauche et singulièrement au PS. La possibilité de supprimer la dernière tranche d’augmentation de la pension minimum le 1er janvier prochain crispe les partenaires. Une source prévenait mardi que «tant que M. De Croo, désormais soutenu par le MR, s’en tiendra à cette suppression, la situation ne sera pas débloquée».

Chez Ecolo, le vice-Premier ministre Georges Gilkinet abondait dans le même sens mercredi : «pour nous, il est surtout important de continuer à améliorer les pensions et les allocations minimales et préserver les moyens d’investissement pour des politiques de mobilité et de transition énergétique. Sur l’emploi, nous souhaitons des mesures pour mieux répondre à des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs critiques.»