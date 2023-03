visapourlaflandre: La tentation du BBB

Avis aux végétariens : vous ne devez pas fuir ! BBB n’a rien à voir avec Bleu Blanc Belge – le label vantant la haute qualité de la viande d’une race de bœuf belge –, mais tout avec BoerBurgerBeweging. Ce Mouvement du citoyen et du fermier cartonne aux Pays-Bas et inspire en Flandre.

Le BBB, pour BoerBurgerBeweging, qui se pose en défenseur des intérêts de la ruralité et des citoyens, est le nouveau « hype » politique aux Pays-Bas. Ce mouvement est né en 2019 de l’intuition de Caroline van der Plas, ex-journaliste de magazines agricoles et de l’industrie de la viande, d’abord affiliée comme sa mère au Parti démocrate chrétien (CDA). Lorsqu’elle lance sa nouvelle formation, elle en est lors des élections de 2021 la seule élue de justesse à la Chambre. Mais il y a quinze jours, soit à peine deux ans plus tard, le BBB est devenu le premier parti à la Chambre Haute néerlandaise (l’équivalent du Sénat) avec 15 élus sur 75, devant l’alliance GroenLinks (PVDA-Groen) et en faisant plonger le VVD du Premier ministre Mark Rutte.