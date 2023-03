Le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, suspendu au niveau mondial par la Fifa

La Juventus et huit autres clubs (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parme, Pise, Pescara, Pro Vercelli et Novare), qui restent eux acquittés, sont accusés d’avoir surévalué les prix de vente de certains joueurs et ainsi enregistré dans leurs comptes des plus-values non justifiées. Le club turinois avait aussi écopé d’une pénalité de 15 points en championnat.