L’orage gronde sur les grands lacs d’Ouganda

La paix civile dont jouit l’Ouganda depuis trois décennies paraît de plus en plus trompeuse. Le régime, très dépendant de l’aide et des ONG internationales, se trouve sur la corde raide.

Envoyée spéciale à Kampala

Lorsqu’il prit le pouvoir en 1986 et plus encore lorsque ses troupes participèrent à la première guerre du Congo qui mit fin aux 32 ans de règne du président Mobutu, Yoweri Museveni fut considéré par les Occidentaux comme l’un de ces « nouveaux leaders africains » qui allaient changer le visage du continent. Il partageait cet hommage avec Paul Kagame, son voisin rwandais, crédité en 1994 d’avoir mis fin au génocide des Tutsis et IssaIas Afeworki, qui allait devenir (et est toujours) le premier président de l’Erythrée indépendante. Le passage du temps allait révéler le véritable visage de ces héros d’autrefois : Kagame soutient les rebelles dans l’Est du Congo et les troupes d’Afeworki se sont distinguées par les exactions commises dans la province éthiopienne du Tigré.