En Ouganda, les réfugiés sont à la fois choyés par l’aide internationale et surveillés par l’autorité

Envoyée spéciale dans le district de Kyegegwa

Tout au bout des sentiers de terre, des petites maisons, presque à perte de vue, jalonnent le vert paysage, des champs de terre noire sont minutieusement retournés… Vu de loin, Kyaka II, installé sur les collines qui moutonnent jusqu’aux contreforts du Ruwenzori, ressemble à un village ordinaire du sud ouest de l’Ouganda. Mais à mesure que l’on s’approche du centre et des bâtiments administratifs, la réalité se précise : on traverse une forêt de panneaux indiquant le nom de toutes les agences humanitaires qui gèrent ce camp de réfugiés créé en 2005, l’un des 13 « settlements » que compte l’Ouganda. Plus de 94 % des 119.000 réfugiés installés dans ce camp-ci viennent du Congo, de l’autre côté du massif du Ruwenzori, ils ont été chassés par les guerres et les diverses rebellions et les autres sont originaires du Rwanda et du Burundi.