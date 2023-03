Masters en médecine: le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles va-t-il finir par dénoncer le mécanisme de l’enveloppe fermée?

Dans un récent avis, l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur – donc les représentant.e.s du secteur de l’enseignement supérieur – a approuvé la création de 57 nouvelles habilitations. Pour rappel, les habilitations sont une forme d’autorisation des pouvoirs publics à organiser une formation, et la garantie que celle-ci soit financée. Parmi ces 57 habilitations, 2 en particulier ont défrayé la chronique et déchiré le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 2 masters en médecine qui seraient ouverts à Namur et à Mons.

Nous avons été particulièrement surpris.es, en tant que travailleuses et travailleurs de l’enseignement supérieur, d’entendre le président du MR déclarer que « l’enveloppe fermée de l’Enseignement supérieur impactera d’autres étudiants sur d’autres formations. On ne peut pas dépenser l’argent dont on ne dispose pas ». C’est en effet Valérie Glatigny, ministre MR de l’enseignement supérieur, et le gouvernement PS-MR-Ecolo qui sont responsables politiquement du maintien de ce système de financement hautement problématique, qui empoisonne notre enseignement depuis bien longtemps. Le gouvernement a le pouvoir de décider de suivre l’avis unanime des acteurs de l’enseignement, et de changer de système de financement. Si le problème est l’enveloppe fermée : chiche ! Ouvrons-la !

Asphyxie

Depuis 26 ans, l’enseignement supérieur est asphyxié par l’enveloppe fermée. Qu’importe le nombre d’étudiant.es, le financement global reste le même (sauf refinancements ponctuels). Ce qui importe, c’est la répartition des étudiant.es entre les établissements. Chaque établissement qui voit le nombre d’étudiant.es de son voisin grandir, doit impérativement organiser une « course à l’étudiant.e » à coups de dépenses publicitaires faramineuses, pour ne pas voir son propre budget diminuer. Cette concurrence est tout à fait schizophrénique dans la mesure où l’augmentation du nombre d’étudiant.es global fait chuter le financement par étudiant.e. Entre 1996 et 2021, le nombre d’étudiant.es est passé de 136.000 à 216.000, à budget quasi constant. Le financement par tête d’étudiant.e a donc chuté drastiquement. Ainsi sur la seule période 2008-2017, il a chuté de 10,2 % dans l’enseignement supérieur non-universitaire et de 18,4 % à l’université. Certes, des refinancements sont occasionnellement consentis. Mais sans impact majeur face à l’immensité du définancement structurel. La qualité de l’enseignement, son accessibilité, et les conditions de travail du personnel, en pâtissent gravement.

Entendre le MR poser le problème de l’enveloppe fermée pour justifier le refus de deux habilitations sur 57 semble, au minimum, tenir de la mauvaise foi : pourquoi ce problème ne toucherait-il pas les 55 autres ? Pourquoi restreindre le débat sur l’enveloppe fermée, qui corsète notre enseignement depuis des décennies, à deux potentielles nouvelles formations de master en 2023 ?