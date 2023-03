16 degrés ce mercredi en Belgique: que nous réserve la météo des prochains jours?

Le ciel sera très nuageux mercredi après-midi malgré la possibilité de quelques brèves éclaircies, selon les prévisions de l’IRM. Le temps devrait rester généralement sec même si quelques gouttes ne sont pas exclues sur la moitié nord du pays. Les maxima atteindront 13 degrés en Hautes-Fagnes et jusqu’à 17 voire localement 18 degrés en plaine. Le vent restera modéré de sud à sud-ouest.

Ce soir, de larges éclaircies se développeront temporairement sur la plupart des régions. Le temps s’ennuagera ensuite avant l’arrivée d’un peu de pluie sur le sud-est en fin de nuit. Quelques averses pourront également se déclencher sur la Flandre. Les minima resteront élevés avec des valeurs comprises entre 8 degrés dans certaines vallées ardennaises et 13 degrés sur la partie centrale.

Jeudi, le temps sera à nouveau très nuageux avec la possibilité d’éclaircies. Les averses déjà présentes en matinée devraient se multiplier et s’accompagner de quelques coups de tonnerre l’après-midi, surtout du centre à l’est. Sur la partie nord-ouest, le temps deviendra plus sec en cours d’après-midi avec progressivement de plus larges éclaircies depuis le littoral. Les maxima évolueront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 ou localement 16 degrés en plaine.

Le vent d’ouest-sud-ouest se renforcera par ailleurs nettement avec des rafales de 60 à 70 km/h dans les terres et de 70 à 80 km/h à la mer.